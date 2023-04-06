Госдума одобрила «точечные» увеличения сроков давности по делам о нарушениях ПДД

Изменения коснулись статей 4.5 и 4.8 КоАП. Сейчас Кодекс гласит: «Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения».

Однако в месяце может быть и 28, и 29, и 30, и 31 день. Правительство учло этот момент и предложило изменить формулировки «два месяца» и «три месяца» на «60 дней» и «90 дней» соответственно.

Кроме того, исчисление этих отрезков времени будет начинаться не со дня правонарушения, а со следующего за ним. Устанавливается, что если последний день 60- или 90-дневного срока давности выпадает на выходной или праздник, то «финиш» этого периода переносится на первый рабочий день, следующий за ним.

Таким образом можно констатировать, что «оцифровывание» сроков давности по административным делам в некоторых случаях увеличит их длительность. Однако, напомним, что прежде чем вступить в силу, поправки в КоАП должны получить одобрение Совета Федерации и Президента РФ.