Минтранс собрался снова поменять ПДД уже ближайшей осенью

Минтранс уверен в необходимости за время летнего сезона накопить информацию о реальной эффективности введенных в марте текущего года поправок в ПДД — тех, что регулируют требования к СИМ и их пилотам. У экспертов и законотворцев разного уровня еще в процессе обсуждения мартовских поправок в Правила хватало возражений и вопросов к ним.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предлагал даже отложить их принятие до устранения противоречий между участниками дискуссии, сообщает «Коммерсант». Высказывались, в частности, опасения относительно права владельцев электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и прочей подобной техники ездить по тротуарам среди пешеходов.

Критики утверждают, что двигающийся на разрешенной ПДД скорости в 25 км/ч электросамокатчик представляет смертельную опасность для ребенка или старика — в случае нечаянного столкновения с ними. Кроме того, многие сомневаются в том, что большая часть обладателей СИМ хотя бы знакома с ПДД. Существует также мнение, что у ГИБДД нет ни возможностей, ни желания всерьез заниматься теми владельцами СИМ, кто нарушает Правила.

В ответ на эту критику чиновники Минтранса предлагают теперь проверить на практике степень воздействия обновленных ПДД на водителей электросамокатов и прочего подобного транспорта. Как будто и так не понятно: Правила дорожного движения для последних как были, так и останутся «пустым звуком» — в силу вышеназванных причин.

Заметим также, что 17 апреля жители московского района Хамовники направили обращения во все заинтересованные инстанции столицы с требованием запретить владельцам индивидуального электротранспорта ездить по пешеходным дорожкам. Это произошло после череды наездов электросамокатчиков на граждан на территории района.