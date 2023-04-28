Камеры ГИБДД Москвы выписали сотни тысяч штрафов «за ремень»

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Столичная Госавтоинспекция рассказала о количестве водительских штрафов, оформленных за квартал с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: за разговор по телефону на ходу автомобиля и за не пристегнутый ремень безопасности. Портал «АвтоВзгляд» публикует внушительные цифры полицейской статистики.
Максим Строкер

За первые три месяца 2022 года московские камеры ГИБДД «нащелкали» более 400 000 водительских нарушений правил разговора по телефону за рулем, использования ремней безопасности и перевозки детей. Почти половину из этого вала постановлений составили штрафы «за ремень» — 203 000 единиц. На втором месте по «популярности» разговоры за рулем по телефону — почти 180 000 наказанных водителей. Остальные «письма счастья» — порядка 18 000 — связаны с нарушениями правил перевозки детей.

В последний раз официально о количестве камер ГИБДД в Москве, способных штрафовать за не пристегнутый ремень или разговор по телефону за рулем, сообщалось около года назад. Тогда их парк составлял 362 штуки. Наверняка с тех пор их численность на дорогах столицы выросла.

Напомним, что по ст. 12.6 КоАП штраф для водителя, не пристегнувшего ремень безопасности, равен 1000 ₽ А в ст.12.36.1 КоАП прописано, что за нарушение правил пользования телефоном водителем ТС с него взыщут 1500 ₽ Таким образом, за первый квартал 2023-го камеры столичной ГИБДД «состригли» с автомобилистов около 203 млн. рублей «за ремень» и около 270 млн. «за телефон». Полагаем, что еще далеко не все наказанные оплатили штрафные квитанции. А многие из уже сделавших это водителей воспользовались 50-процентной скидкой. Но даже с учетом таких обстоятельств суммы, «заработанные» камерами ГИБДД столицы, все равно представляются внушительными.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
28 апреля 2023
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