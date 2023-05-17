В 2023 году число пьяных ДТП в Москве снизилось на четверть

За это время количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 24,5%. Таких аварий зафиксировано 83. Число погибших и раненых людей в этих дорожных происшествиях уменьшилось на 60% (8 человек) и 20,7% (115 человек) соответственно.

Всего же за январь-апрель в Москве произошло 2279 ДТП. Полиция утверждает, что это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Но радоваться такой цифре мы не станем, поскольку подобные масштабы «падения» укладываются в пределы статистической погрешности. Общее число погибших и раненых в авариях на дорогах и улицах Москвы за последние четыре месяца снизилось на 5,3% (89 человек) и 4% (2550 человек) соответственно.

В ГИБДД Москвы отмечают также снижение ДТП с участием пешеходов. Их за отчетный период случилось на 3,6% меньше чем годом ранее — 775 случаев.