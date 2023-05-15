За отсутствие каких документов ГИБДД фактически перестала штрафовать водителей

Пункт 2.1.1 ПДД требует, чтобы автомобилист всегда возил с собой и предъявлял по первому требованию сотрудника ГИБДД три документа: «права», СТС и полис ОСАГО. За нарушение этого постулата в КоАП предусмотрены соответствующие кары. Статья 12.3 Кодекса предусматривает за забытое дома ВУ или полис ОСАГО штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Когда автомобилист не может предъявить свидетельство о регистрации своего транспортного средства, ему «светит» еще и эвакуация машины на штрафстоянку — по ст. 27.13 КоАП.
А если авто в принципе не застраховано по ОСАГО, то согласно ст. 12.37 водителю полагается 800-рублевый штраф. То есть в теории наказания предусмотрены за все варианты «забывчивости». Но практика ушла от этих формальных постулатов далеко. И процесс этот спровоцировало введение в обиход электронных полисов ОСАГО. После чего стало ясно: электронный документ довольно затруднительно достать из «бардачка» и протянуть для проверки инспектору. Чтобы сотрудники ДПС не оформляли протоколы за езду без ОСАГО на обладателей электронных полисов, руководству ГИБДД пришлось издавать аж специальный циркуляр. А купившим «электрополис» рекомендовали возить с собой его распечатанную копию.
Хотя «нарисовать» ее с помощью компьютера и потом распечатать по силам любому автомобилисту. Даже тому, кто отродясь не покупал «автогражданку». Как бы то ни было, но для инспекторов смысл требовать с водителя при каждой проверке документов еще и полис пропал практически полностью. Чем пользуются сейчас те автовладельцы, кто на самом деле страховку не покупает. При встрече с ДПС они говорят, что не возят с собой полис потому, что в большинстве случаев полицейские его все равно не спрашивают. Ведь чтобы вывести хитреца на чистую воду, сотрудник ДПС должен специально «пробить» его по ведомственным базам данных. А это редко когда происходит в процессе рутинной проверки документов.
Любопытно, но и «права» сейчас вполне можно забыть дома и ездить без них. По крайней мере по Москве, где у каждого экипажа ДПС имеется по «планшетнику», подключенному к ведомственным «справочным». Предъявляете сотруднику свой паспорт и он, установив таким образом вашу личность, выясняет: обладает ли стоящий перед ним гражданин ВУ или нет. Если действующая «корочка» существует в природе и больше никаких претензий со стороны инспектора к водителю нет, то забывчивый драйвер скорее всего поедет дальше как ни в чем ни бывало.
Таким образом для того, чтобы не опасаться проблем со стороны ГИБДД в плане документов, водителю достаточно возить с собой лишь СТС авто и собственный паспорт. А «права» и полис ОСАГО могут и дома полежать.