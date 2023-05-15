За отсутствие каких документов ГИБДД фактически перестала штрафовать водителей

Хотя «нарисовать» ее с помощью компьютера и потом распечатать по силам любому автомобилисту. Даже тому, кто отродясь не покупал «автогражданку». Как бы то ни было, но для инспекторов смысл требовать с водителя при каждой проверке документов еще и полис пропал практически полностью. Чем пользуются сейчас те автовладельцы, кто на самом деле страховку не покупает. При встрече с ДПС они говорят, что не возят с собой полис потому, что в большинстве случаев полицейские его все равно не спрашивают. Ведь чтобы вывести хитреца на чистую воду, сотрудник ДПС должен специально «пробить» его по ведомственным базам данных. А это редко когда происходит в процессе рутинной проверки документов.

Любопытно, но и «права» сейчас вполне можно забыть дома и ездить без них. По крайней мере по Москве, где у каждого экипажа ДПС имеется по «планшетнику», подключенному к ведомственным «справочным». Предъявляете сотруднику свой паспорт и он, установив таким образом вашу личность, выясняет: обладает ли стоящий перед ним гражданин ВУ или нет. Если действующая «корочка» существует в природе и больше никаких претензий со стороны инспектора к водителю нет, то забывчивый драйвер скорее всего поедет дальше как ни в чем ни бывало.

Таким образом для того, чтобы не опасаться проблем со стороны ГИБДД в плане документов, водителю достаточно возить с собой лишь СТС авто и собственный паспорт. А «права» и полис ОСАГО могут и дома полежать.