Автоподставы сегодня: как в новых условиях «работают» мошенники на дорогах

Классический сценарий аферистов выглядит так: подстраивается авария, в ходе которой вы выглядите, как ее виновник. Для этого мошенники заведомо начиняют автомобиль поврежденными деталями, приглашают подставных экспертов, а также оперативно обращаются в страховые агентства, чтобы удвоить сумму выплат. И вот как это выглядит на практике.

Относительно недавно во Владивостоке случилось резонансное ДТП. Водитель Toyota сначала пропустил Jeep Wrangler, который выезжал со второстепенной дороги на круговой перекресток, а потом молниеносно ускорился и совершил столкновение. «Рулевой» Toyota был признана потерпевшей стороной, поскольку ехала по главной дороге.

Однако в процессе расследования выяснилось, что аварию спровоцировали специально с целью получения выплат от страховой компании, а рассматриваемая Toyota Prius и вовсе неоднократно оказывалась в подобных ситуациях. Вдобавок водитель всегда представал в роли жертвы, требующей компенсации от страховых компаний.

Благодаря наблюдательности владельца Jeep Wrangler и грамотным действиям экспертов страховой компании, злоумышленникам не удалось провести грязное дело. Поэтому чтобы не попасть в руки автоподставщикам, не ведитесь на провокации, и при возникновении подобных ситуаций обращайтесь к сотрудникам ГИБДД и не молчите, если есть даже малейшие подозрения на мошеннические действия.