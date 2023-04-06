Как мошенники наживаются на автомобилистах, простаивающих в пробках

Довольно часто, причем прямо на центральных улицах городов, орудуют так называемые крадуны. Воришки работают в паре, а иногда даже с привлечением эффектных красоток. Схема проста: поравнявшись с автомобилем жертвы, пилот или пилотесса соседней машины (как правило, премиум-класса) пытается что-то спросить, жестикулируя руками, тем самым вынуждая «клиента» откликнуться.

Злоумышленник начинает активно говорить последнему, что у него не заперт багажник или же следом тянется обильная лужа какой-то из технических жидкостей автомобиля. Естественно, стоя в пробке, водитель выходит из салона и направляется к корме своей машины. А в это время второй участник разыгранной сцены, заранее покинувший авто преступников, тихонько открывает разблокированную дверь и мигом забирает с кресла оставленную сумку, дипломат, ноутбук или иную другую дорогостоящую добычу. Причем так же быстро испаряется, как и появляется. В это время инициатор «театра» медленно, но верно отдаляется от жертвы, которая даже если его и догонит, предъявить ничего не сможет. Тем более, что обнаружить пропажу лежащих на заднем диване вещей иной раз получается не сразу.

Куда более дерзко «работают» ребята на мотоциклах, по беспределу разбивающие молотком стекло заинтересовавшей машины, вынимают из салона ценности и мгновенно уезжают. А еще в ходу схема с брошенным в окно кефиром, от удара разливающемся по кузову, вынуждая жертву покинуть автомобиль. Что происходит дальше, вы уже знаете.

Освоили «пробочную» деятельность и автоподставщики: они могут резко затормозить, спровоцировав ДТП. А дальше все по накатанной — шантаж, вызов мнимого сотрудника ДПС и «развод» на деньги. Кстати, помимо самих водителей в подобных схемах часто страдают и страховщики, с которых злоумышленники регулярно сдирают деньги за инициированными ими причиненный ущерб.