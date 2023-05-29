Депутат Госдумы нарвался на московских эвакуаторщиков и взвыл от несправедливости

В очередной раз подтвердилась железная истина: чтобы депутат сделал что-то по-настоящему полезное для рядовых граждан, его следует «макнуть с головой» в реальную повседневную жизнь «маленького человека». Так и произошло с обитателем здания на Охотном ряду по фамилии Даванков. В своей «телеге» он рассказал типичную для московского автовладельца историю, приключившуюся на днях с ним самим.

Он привез на машине ребенка с высокой температурой в больницу. Места для парковки не было и он оставил на 20 минут свой транспорт в запрещенной зоне. А по возвращении машины уже не обнаружил. Из-за чего домой ему с чадом пришлось возвращаться на такси. А потом потратить кучу времени на вызволение т/с со штрафстоянки.

— А ведь можно было сделать по-хорошему. Перед эвакуацией прислать СМС-уведомление о том, что нарушил правила. Если за 10 минут не вернулся, тогда эвакуировать машину. Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом. Была машина — и нет ее, — ноет теперь депутат в своем Telegram-канале.