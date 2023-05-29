Депутат Госдумы нарвался на московских эвакуаторщиков и взвыл от несправедливости

В очередной раз подтвердилась железная истина: чтобы депутат сделал что-то по-настоящему полезное для рядовых граждан, его следует «макнуть с головой» в реальную повседневную жизнь «маленького человека». Так и произошло с обитателем здания на Охотном ряду по фамилии Даванков. В своей «телеге» он рассказал типичную для московского автовладельца историю, приключившуюся на днях с ним самим.
Он привез на машине ребенка с высокой температурой в больницу. Места для парковки не было и он оставил на 20 минут свой транспорт в запрещенной зоне. А по возвращении машины уже не обнаружил. Из-за чего домой ему с чадом пришлось возвращаться на такси. А потом потратить кучу времени на вызволение т/с со штрафстоянки.
— А ведь можно было сделать по-хорошему. Перед эвакуацией прислать СМС-уведомление о том, что нарушил правила. Если за 10 минут не вернулся, тогда эвакуировать машину. Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом. Была машина — и нет ее, — ноет теперь депутат в своем Telegram-канале.
День, проведенный в шкуре рядового автомобилиста Москвы, резко оживил в законодателе желание сделать что-то по-настоящему полезное для людей. В связи с чем он озвучил целый букет совершенно здравых мыслей на тему «как нам обустроить парковки Москвы». Приводим «тезисы» Даванкова на эту тему.
Он предлагает эвакуировать только те машины, что мешают проезду. Всех остальных — просто штрафовать. Также он хочет ввести 50-процентную скидку для москвичей при парковке на платных местах в соседних районах. А на границе между районами парковка должна быть бесплатной. Даванков также настаивает на отказе от взимания платы за первые 15 минут парковки. Поскольку за отведенные сейчас на оплату 5 мин. многие не успевают это сделать.
Ну а дальше он и вовсе покушается «на святое» — на деньги, собираемые с платных парковок. Депутат хочет, чтобы их распределением занимались мундепы. А информация о суммах собранных с автомобилистов средств и о том как их тратят должна находиться, по его мнению, в свободном доступе в интернете.