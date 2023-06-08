Депутаты хотят лишать водителей «прав» через камеры ГИБДД

Новое карательное «ноу-хау» неожиданно для всех вылупилось в Татарстане. Местный Госсовет решил, что пора в очередной раз перекроить КоАП в части наказаний для водителей. И отправил на рассмотрение в совет законодателей Госдумы предложение «усилить меру ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима».
Речь идет о поправках в ст. 12.9 КоАП, наказывающую за превышение скорости и ст. 12.15 КоАП, регламентирующую кары за нарушение правил обгона-разъезда. И самое главное: татарские законотворцы намерены «подпилить» ст. 28.6 КоАП, в которой прописано назначение административного наказания без составления протокола — на основании одних только «фоточек» с полицейской камеры.
Инициаторам поправок не нравится, что протокол, на основании которого можно лишить человека ВУ, положено составлять исключительно живому инспектору ГИБДД. Разговор идет о таких нарушениях как выезд на «встречку» там, где это запрещено и превышение допустимой скорости свыше 60 км/ч. Если такое происходит на глазах инспектора ГИБДД, он оформляет согрешившего водителя в суд, где тому грозит лишение «прав».
А когда те же самые действия автовладельца видит электронный глаз, наказанием может служить лишь 5000 рублей штрафа. В Татарстане решили, что финансовые лишения не останавливают нарушителей от повторных опасных эскапад на дороге. Лишение ВУ, считают там, гораздо эффективнее. Поскольку по сотруднику ДПС на каждом углу не расставишь, а камеры ГИБДД висят уже практически везде, в Госсовете республики предлагают фактически уравнять в полномочиях инспектора и электронную «железяку», висящую над дорогой.
Если допустить, что предложенные поправки все-таки примут, то у властей появится возможность оформлять «автоматическое лишение» владельцу авто. И пусть он потом как дурак ходит по судам и доказывает, что за рулем был не он, а его друг или родственник. Проблема только в том, что у юрлица, владеющего машиной, по определению нет водительского удостоверения. Кого будем лишать «прав» в таком случае?
Показательно, что представитель компании-оператора камер автоматической фиксации Подмосковья в принципе отказался «комментировать этот популизм» для портала «АвтоВзгляд». Зато комментарий дал депутат Госдумы.
– У нас ведь презумпция невиновности для главы 12 КоАП не работает, и к ответственности заведомо привлекают владельца ТС. Даже если он ни сном, ни духом об инциденте. Например, дальнобойщики, сменяющие друг друга на длинном пути. Один нарушил, другой спустя время совершил повторное нарушение — лишать второго? Несправедливо. А ведь есть еще водители такси, автобаз… Еще пример: собственник уже лишен «прав», ходит пешком, а камера фиксирует нарушение на принадлежащем ему ТС. И что? Ему теперь ни за что 15 суток? Итого в сухом остатке: сначала нужен отказ от презумпции виновности водителя в 12-й главе КоАП, настройка камер на точное определение виновника за рулем в момент нарушения, и только потом можно вернуться к рассмотрению предложения коллег из Татарстана, — заявил порталу «АвтоВзгляд» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.