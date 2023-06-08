Депутаты хотят лишать водителей «прав» через камеры ГИБДД

Новое карательное «ноу-хау» неожиданно для всех вылупилось в Татарстане. Местный Госсовет решил, что пора в очередной раз перекроить КоАП в части наказаний для водителей. И отправил на рассмотрение в совет законодателей Госдумы предложение «усилить меру ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима».

Речь идет о поправках в ст. 12.9 КоАП, наказывающую за превышение скорости и ст. 12.15 КоАП, регламентирующую кары за нарушение правил обгона-разъезда. И самое главное: татарские законотворцы намерены «подпилить» ст. 28.6 КоАП, в которой прописано назначение административного наказания без составления протокола — на основании одних только «фоточек» с полицейской камеры.

Инициаторам поправок не нравится, что протокол, на основании которого можно лишить человека ВУ, положено составлять исключительно живому инспектору ГИБДД. Разговор идет о таких нарушениях как выезд на «встречку» там, где это запрещено и превышение допустимой скорости свыше 60 км/ч. Если такое происходит на глазах инспектора ГИБДД, он оформляет согрешившего водителя в суд, где тому грозит лишение «прав».