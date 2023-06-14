Госдума даст 50% скидки на штрафы за неоплату проезда по платнику

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, вводящий возможность платить лишь половину штрафа за езду по платной магистрали «на халяву». Новелла касается ст. 32.2 КоАП, формулирующей основание для оплаты штрафа со скидкой в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении ПДД. Ее собираются дополнить положением о неоплаченном проезде по платным дорогам не федерального значения.

То есть за неоплату проезда, например, по М4 «Дон» или М11 «Нева» штрафы придется платить полностью, без всяких 50-процентных скидок! Возможность уменьшения суммы штрафа вдвое касается лишь случаев бесплатного проезда по платникам местного значения — региональным, муниципальным и прочим подобным.

Судя по всему, правительство решило предусмотреть такую возможность для автомобилистов в связи с тем, что сейчас планируется разрешить местным властям самим устанавливать тарифы на платных дорогах, входящих в их юрисдикцию.