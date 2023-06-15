Верховный Суд предложил не сажать в СИЗО виновников кровавых ДТП

Пленум ВС предлагает «предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только когда эти преступления носят насильственный характер».

Фемида считает необходимым внести в Уголовно-процессуальный кодекс новую градацию преступлений. Сейчас они в нем различаются лишь по степени тяести последствий. В ст. 5 УПК теперь предлагается закрепить понятия преступлений насильственного и ненасильственного характеров. Под «ненасильственным» будет подразумеваться преступление, совершенное без насилия или угрозы его применить. Именно к таким правонарушениям относятся дорожные аварии с пострадавшими.

Сейчас правоохранительные органы очень часто чисто автоматически отправляют под арест подозреваемого в совершении аварии, в которой пострадали люди. Даже если тот и не думают скрываться или мешать следствию.

Верховный Суд предлагает помещать в следственный изолятор человека, подозреваемого в ненасильственном преступлении, только в следующих случаях: у него нет постоянного места жительства или места пребывания в РФ, его личность не установлена, он нарушил ранее избранную меру пресечения, либо гражданин пытался скрыться от органов дознания и суда.