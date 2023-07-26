Госдума разрешила Подмосковью штрафовать водителей за парковку без участия ГИБДД

Молниеносно, сразу во втором и третьем чтениях, депутаты Государственной Думы одобрили поправки в КоАП, дающие право властям Подмосковья штрафовать водителей за неправильную парковку. Изменения внесены в статью 23.79 КоАП. Она разрешает властям Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно, без участия ГИБДД, выносить постановления по части 4 другой статьи Кодекса — 12.16 («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств»). Теперь в один ряд со столицами, упомянутыми в 23.79 КоАП, встает и Московская область.

Подмосковным властям предстоит еще заключить с ГИБДД России соглашение о передаче соответствующих полномочий, как в свое время сделали Москва и Санкт-Петербург. Напомним, что после этого на улицах Первопрестольной развелось стадо зеленых муниципальных эвакуаторов, появились легковушки-парконы, поползли пешие инспекторы Дептранса со своими планшетиками, родилось впоследствии полностью дезавуированное Верховным Судом мобильное приложение «Помощник Москвы».

Зато председатель Госдумы Вячеслав Володин теперь удовлетворен:

— От граждан поступает большое количество жалоб. Недобросовестные автовладельцы паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи. Регион просил дать дополнительные полномочия для решения этого вопроса, — так он прокомментировал случившееся.