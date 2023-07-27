В первой половине 2023-го ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с пострадавшими

За первое полугодие 2023 года ГИБДД зарегистрировала 56 228 ДТП — на 3,9% больше аналогичного показателя прошлого года. В них погибли 5908 человек (+2,9%) и получили ранения 71 046 граждан (+3,6%). Львиная доля аварий происходит по вине водителей — 87,8%.

Характерно, что 20 159 аварий (+1%) произошло в местах, где были выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог и улиц. Подобные сопутствующие обстоятельства зафиксированы при оформлении 35,8% дорожных инцидентов с пострадавшими. Чаще всего инспекторы ДПС фиксировали стершуюся или плохо различимую разметку проезжей части, недостатки зимнего содержания и отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

Доля ДТП с участием технически неисправных машин традиционно невелика — всего 4,2% от общего числа аварий. За январь-июнь 2023-го произошло 2377 таких инцидентов, что на 12,1% меньше чем в прошлом году. Причем происшествий, где технеисправность авто стала непосредственной причиной аварии, ГИБДД насчитала всего 75 (семьдесят пять случаев!) за шесть месяцев. Этот показатель продемонстрировал снижение на 13,8%.