Как ушлые сотрудники ГИБДД «разводят» водителей за канистру бензина в багажнике

Дико подорожавший зарубежный отдых вынудил этим летом огромную часть отпускников забыть о теплых морях и рвануть по просторам Родины на собственном авто. Из-за чего в отдаленных и доселе малолюдных уголках нашей необъятной появились моторизованные туристы. А нормальный автотпутешественник, собираясь забраться даже в относительную глухомань, не забудет прихватить с собой канистру с бензином или дизтопливом: на всякий случай, вдруг возникнут проблемы с заправкой в окрестностях места уединенного отдыха на природе.
Чем и стали пользоваться ушлые сотрудники ДПС в глубинке. Им на руку играет то обстоятельство, что подавляющее большинство автолюбителей не имеет ни малейшего понятия о правилах перевозки опасных жидкостей (и бензина в частности) в авто. Пользуясь тем, что у нас сейчас везде опасаются террористов и диверсантов, сотрудники ГАИ, остановив условного «залетного москвича», просят его просто показать багажник. Нет-нет, никакого обыска-досмотра, упаси Боже — просто надо заглянуть-убедиться, уважаемый водитель!
И когда служивые видят там канистру, а еще лучше пару, то начинают свой цирк. Мол, нарушены правила перевозки опасных жидкостей. И даже показывают текст ст. 12.21.2 КоАП «Нарушение правил перевозки опасных грузов». Ее часть первая грозит водителю штрафом до 2500 рублей или лишением «прав» на срок до полугода. А машину при этом полагается отправлять на штрафстоянку.
Человека, едущего в отпуск, подобная перспектива категорически не прельщает и он, как правило, готов дать взятку «бдительным инспекторам» — чтобы они от него отстали. На самом деле ч. 1 ст, 12.21.2 КоАП водителей-частников вообще не касается. Для них предусмотрена часть 2 той же 12.21.2. Максимальное наказание по ней — 1500 рублей штрафа и никаких лишений ВУ!
Что же касается правил перевозки бензина в личных целях, то они регламентируются «Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ) и просты до примитивности. Водитель может перевозить в своей машине не больше 240 литров топлива за раз, в емкостях объемом не больше 60 л каждая и следить за тем, чтобы в нормальных условиях поездки ничего из них не текло и не капало. Это исчерпывающие требования, изложенные в п. 1.1 ст. 31 российского закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Именно на него ссылается пункт 23.5 российских ПДД.
Таким образом, даже если вывезете с собой в багажнике хоть десяток стандартных канистр бензина или дизтоплива и в дороге до них решит докопаться какой-нибудь особо «сообразительный» сотрудник ДПС, просто перечислите ему приведенные выше номера пунктов и названия документов. Он сразу все поймет и отстанет подобру поздорову от юридически подкованного «умника».