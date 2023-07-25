Как ушлые сотрудники ГИБДД «разводят» водителей за канистру бензина в багажнике

Дико подорожавший зарубежный отдых вынудил этим летом огромную часть отпускников забыть о теплых морях и рвануть по просторам Родины на собственном авто. Из-за чего в отдаленных и доселе малолюдных уголках нашей необъятной появились моторизованные туристы. А нормальный автотпутешественник, собираясь забраться даже в относительную глухомань, не забудет прихватить с собой канистру с бензином или дизтопливом: на всякий случай, вдруг возникнут проблемы с заправкой в окрестностях места уединенного отдыха на природе.

Чем и стали пользоваться ушлые сотрудники ДПС в глубинке. Им на руку играет то обстоятельство, что подавляющее большинство автолюбителей не имеет ни малейшего понятия о правилах перевозки опасных жидкостей (и бензина в частности) в авто. Пользуясь тем, что у нас сейчас везде опасаются террористов и диверсантов, сотрудники ГАИ, остановив условного «залетного москвича», просят его просто показать багажник. Нет-нет, никакого обыска-досмотра, упаси Боже — просто надо заглянуть-убедиться, уважаемый водитель!

И когда служивые видят там канистру, а еще лучше пару, то начинают свой цирк. Мол, нарушены правила перевозки опасных жидкостей. И даже показывают текст ст. 12.21.2 КоАП «Нарушение правил перевозки опасных грузов». Ее часть первая грозит водителю штрафом до 2500 рублей или лишением «прав» на срок до полугода. А машину при этом полагается отправлять на штрафстоянку.