Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера Xcite X-Cross 7

Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники, предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» (площадка, где раньше выпускали машины Nissan) уже приступило к отгрузке новеньких Xcite X-Cross 7 дилерам. Все те же инсайдеры утверждают, что продажи откроются 27 мая — то есть чуть позже, чем планировалось, ведь ранее новинку обещали запустить в начале месяца.

Напомним, что Xcite X-Cross 7 представляет собой Chery Tiggo 7 Pro с иными шильдиками. В движение кроссовер приводит 147-сильный 1,5-литровый турбомотор. Двигатель сочетается с вариатором и системой переднего привода. Подробной информации о комплектациях и ценах первой ласточки «Иксайта» пока нет, но ждать осталось совсем недолго.

Добавим, что в 2024 году «Автозавод Санкт-Петербург» намерен выпустить не менее 25 000 экземпляров Xcite X-Cross 7. Впрочем, все еще может измениться. Ведь если кроссовер не будет пользоваться спросом (а это, в свою очередь, зависит от цены), то и собирать такое большое количество машин никакого смысла нет.