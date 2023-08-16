Более 2,5 млн. московских водителей оштрафовали «за ремень» и «за телефон»

За семь месяцев текущего года с помощью комплексов фото- и видеофиксации и живыми сотрудниками ДПС было выявлено более 1,9 млн. фактов нарушений ПДД по ст. 12.6 КоАП — «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». Она подразумевает наказание в виде 1000 ₽ штрафа. Кроме того, по данным полиции, с начала года водители использовали телефон во время движения ТС без применения устройств hands free свыше 677 000 раз. Застуканные за этим занятием граждане получили по ст. 12.36.1 КоАП («Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства») штрафы в размере 1500 ₽

Повторим, что подавляющее большинство таких протоколов оформляется с помощью камер ГИБДД. В Москве их на данный момент насчитывается порядка 3800 единиц. Многие из них «обучены» распознавать, помимо прочих нарушений ПДД, непристегнутый ремень и разговор за рулем по телефону. Внушительные показатели штрафов упомянутых выше типов характерны именно для столицы, поскольку на ее территории наблюдается чуть ли не максимальная в России плотность покрытия улично-дорожной сети полицейскими комплексами автоматической фиксации.