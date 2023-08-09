Как «за пять минуть» отбиться от штрафа за неправильную парковку

фото АвтоВзгляд
Получив постановление о штрафе за нарушение правил парковки где бы то ни было, автомобилисту имеет смысл внимательно изучить его «вплоть до запятой». Ведь основание для отмены наказания может оказаться на самом видном месте.
Максим Строкер

Схлопотать штраф за неправильную парковку может практически любой автомобилист. Для этого порой даже не надо нагло раскорячивать свою машину прямо под «красным крестом на синем фоне» — знаком 3.27 «Остановка запрещена». Многие московские автовладельцы в состоянии долго рассказывать о своем негативном опыте в этом смысле.

Например, когда в окрестных дворах заводится «активист-террорист» с установленным на личном смартфончике штрафующим приложением от московского Дептранса. Некоторые из таких шустрых граждан приноравливаются настолько хитро «фиксировать» припаркованные возле домов легковушки, что по фотографии и данным геолокации машины кажутся стоящими на проезжей части улицы, где стоянка запрещена. На основании полученных от таких «неравнодушных» индивидуумов материалов соответствующие структуры Дептранса, не особо вникая, и оформляют парковочные штрафы водителям.

На что же нужно в первую очередь смотреть автовладельцу, когда он получает «письмо счастья» с требованием оплатить 3000 рублей за неправильную стоянку? В любом случае, если речь идет о постановлениях за парковочные нарушения, следует обратить особое внимание на время его фиксации. О чем напрочь забывает подавляющее большинство оштрафованных.

фото АвтоВзгляд

В случае с постановлениями «от мобильных приложений» граждане чаще пытаются отменить их на основании незаконности применения самого способа получения данных о нарушении. Между тем, в ПДД четко сказано: «стоянка — преднамеренное прекращение движения ТС на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства». То есть, если машина пребывает в зоне действия запрещающего знака менее пяти минут, ее водитель ничегошеньки не нарушает. Если он ее разгружает или сажает-высаживает пассажира (что теоретически могут задокументировать средства автоматической фиксации), то он тоже «в домике» от статьи 12.19 КоАП, карающей за нарушение правил стоянки-остановки.

А доказательством невиновности будет именно время, отраженное в постановлении. Если там не указан точный «тайминг» стоянки с подтверждением того, что она продлилась свыше пяти минут, наказание недействительно. То есть его можно оспорить буквально на раз-два.

Заметим, что подобный механизм не применим в случае штрафа за неоплату парковки. Статья 8.14 КоАП Москвы хитренько говорит не о «стоянке», а о «размещении» машины на таком участке улицы. Иными словами, в соответствии с ней столичный Дептранс имеет полное право радостно наказывать фактически любого автомобилиста, посмевшего притормозить на «платнике» хоть на секунду…

автоправо, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
9 августа 2023
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