Как «за пять минуть» отбиться от штрафа за неправильную парковку

Схлопотать штраф за неправильную парковку может практически любой автомобилист. Для этого порой даже не надо нагло раскорячивать свою машину прямо под «красным крестом на синем фоне» — знаком 3.27 «Остановка запрещена». Многие московские автовладельцы в состоянии долго рассказывать о своем негативном опыте в этом смысле.

Например, когда в окрестных дворах заводится «активист-террорист» с установленным на личном смартфончике штрафующим приложением от московского Дептранса. Некоторые из таких шустрых граждан приноравливаются настолько хитро «фиксировать» припаркованные возле домов легковушки, что по фотографии и данным геолокации машины кажутся стоящими на проезжей части улицы, где стоянка запрещена. На основании полученных от таких «неравнодушных» индивидуумов материалов соответствующие структуры Дептранса, не особо вникая, и оформляют парковочные штрафы водителям.

На что же нужно в первую очередь смотреть автовладельцу, когда он получает «письмо счастья» с требованием оплатить 3000 рублей за неправильную стоянку? В любом случае, если речь идет о постановлениях за парковочные нарушения, следует обратить особое внимание на время его фиксации. О чем напрочь забывает подавляющее большинство оштрафованных.