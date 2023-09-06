ГИБДД разрешила ездить летом на «зиме», не бояться «газа» и пользоваться регистратором

В подобном «пугательном» ключе освещалось и вступление в силу нового Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Кто не знал — это такое приложение к российским ПДД. Новая редакция этого документа заработала с 1 сентября 2023 года. Но до того момента эта тема вызывала достаточно активное бурление страстей в автомобильных средствах массовой информации. Отчасти потому, что окончательный вариант документа появился лишь с третьей-четвертой попытки.
В ходе довольно долгого «допиливания» новеллы, ее авторы из числа сотрудников ГИБДД были вынуждены раз за разом выкидывать из ее текста несуразные и коррупционноемкие пункты. В итоге получился достаточно сбалансированный документ. Но! За время, прошедшее с момента его окончательного одобрения правительством страны, только совсем ленивое автомобильное издание не попыталось «хайпануть», пугая российских водителей «ужасами», которыми грозит новый Перечень неисправностей.
Мы перечислим наиболее одиозные из них. Пожалуй, чаще всего интернет-СМИ вводили водителей в заблуждение относительно использование резины по сезону. В подавляющем большинстве случаев читателя уверяли, что новый документ запрещает «езду летом на зимней резине».
Подобного содержания заголовки и тексты создавали впечатление, что если ты в летние месяцы выехал на дорогу «на зиме» — штраф неминуем. Хотя на самом деле все не так страшно. Если прочитать текст первоисточника, то в нем говорится не о зимней резине вообще, а лишь о шипованных колесах. На них — да: летом цокать по дорожному полотну нельзя. А на нешипованных покрышках, на «липучке» — катайся сколько влезет если тебе самому ее не жалко! Ведь на жаре мягкие зимние шины стираются особенно быстро.
Точно так же многие интернет-ресурсы разнесли «фейк» о том, что новый Перечень запретит устанавливать на лобовое стекло авто видеорегистраторы. Мол, закрывают они обзор водителю! Хотя на самом деле в тексте раздела новой редакции Перечня, посвященном этой самой обзорности, по большому счету ничего не поменялось. Зато сколько миллионов лишних «кликов» интерет-пользователей принесли панические заголовки на эту тему их авторам!
Еще один жупел из той же серии касается газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле. Авторы материалов-«пугалок» утверждают, что отныне его запрещено иметь в машинах. Это тоже ерунда. Достаточно возить с собой документы на ГБО и никаких претензий со стороны сотрудников ГИБДД не будет!