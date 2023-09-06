ГИБДД разрешила ездить летом на «зиме», не бояться «газа» и пользоваться регистратором

В подобном «пугательном» ключе освещалось и вступление в силу нового Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Кто не знал — это такое приложение к российским ПДД. Новая редакция этого документа заработала с 1 сентября 2023 года. Но до того момента эта тема вызывала достаточно активное бурление страстей в автомобильных средствах массовой информации. Отчасти потому, что окончательный вариант документа появился лишь с третьей-четвертой попытки.

В ходе довольно долгого «допиливания» новеллы, ее авторы из числа сотрудников ГИБДД были вынуждены раз за разом выкидывать из ее текста несуразные и коррупционноемкие пункты. В итоге получился достаточно сбалансированный документ. Но! За время, прошедшее с момента его окончательного одобрения правительством страны, только совсем ленивое автомобильное издание не попыталось «хайпануть», пугая российских водителей «ужасами», которыми грозит новый Перечень неисправностей.

Мы перечислим наиболее одиозные из них. Пожалуй, чаще всего интернет-СМИ вводили водителей в заблуждение относительно использование резины по сезону. В подавляющем большинстве случаев читателя уверяли, что новый документ запрещает «езду летом на зимней резине».