Пять безобидных модернизаций автомобиля, грозящих крупными проблемами от ГИБДД

Самая «незаметная» разновидность такого рода «доработок» автомобиля касается его подвески. Любители бездорожья лифтуют свои «джипы» ради увеличения дорожного просвета и углов въезда/съезда — в погоне за повышением проходимости. А фанаты «заниженных тачек» режут пружины, стремясь добиться практически нулевого клиренса. Ценители езды «с отрицательным развалом» издеваются над ходовой и рычагами, добиваясь у окружающих впечатления, что колеса ТС вот-вот разъедутся в разные стороны.

Каждый из этих «тюнингов» невозможен без вмешательства в конструкцию автомобиля. Что недопустимо с точки зрения технических требований к безопасности транспортных средств. Любой сотрудник ГИБДД, не зацикленный на поиске затонированных «тачек», выпишет адепту перечисленных доработок 500-рублевый штраф по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП и оформит письменное предписание устранить техническое безобразие. После этого ездить на тюнингованной машине становится нельзя. Нарушителя ждет уже ст. 19.3 КоАП. По ней за неповиновение законному требованию полицейского полагается административный арест до 15 суток.

Любопытно, что теоретически можно «огрести» серьезных проблем с законом даже за нанесение патриотических знаков на свою машину. Например — изображение георгиевской полосы на борту или пары таких «лент» на капоте. Рьяный гаишник в состоянии углядеть в этом попытку воспользоваться раскраской авто экстренной службы — МЧС. А за такое полагается уже лишение ВУ до 1,5 лет.