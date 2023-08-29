Пять безобидных модернизаций автомобиля, грозящих крупными проблемами от ГИБДД

Самая «незаметная» разновидность такого рода «доработок» автомобиля касается его подвески. Любители бездорожья лифтуют свои «джипы» ради увеличения дорожного просвета и углов въезда/съезда — в погоне за повышением проходимости. А фанаты «заниженных тачек» режут пружины, стремясь добиться практически нулевого клиренса. Ценители езды «с отрицательным развалом» издеваются над ходовой и рычагами, добиваясь у окружающих впечатления, что колеса ТС вот-вот разъедутся в разные стороны.
Каждый из этих «тюнингов» невозможен без вмешательства в конструкцию автомобиля. Что недопустимо с точки зрения технических требований к безопасности транспортных средств. Любой сотрудник ГИБДД, не зацикленный на поиске затонированных «тачек», выпишет адепту перечисленных доработок 500-рублевый штраф по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП и оформит письменное предписание устранить техническое безобразие. После этого ездить на тюнингованной машине становится нельзя. Нарушителя ждет уже ст. 19.3 КоАП. По ней за неповиновение законному требованию полицейского полагается административный арест до 15 суток.
Любопытно, что теоретически можно «огрести» серьезных проблем с законом даже за нанесение патриотических знаков на свою машину. Например — изображение георгиевской полосы на борту или пары таких «лент» на капоте. Рьяный гаишник в состоянии углядеть в этом попытку воспользоваться раскраской авто экстренной службы — МЧС. А за такое полагается уже лишение ВУ до 1,5 лет.
Некоторые автовладельцы ставят на свой транспорт дополнительные светодиодные лампы. Причем не только спереди. Для облегчения движения задним ходом в темноте они монтируют компактные прожектора и на корму своих авто. Большинство сотрудников ДПС на подобного рода усовершенствования смотрит сквозь пальцы. Но рано или поздно попадется упертый буквоед в погонах, который сочтет нештатную лампу вмешательством в конструкцию машины и запустит «шарманку» с требованием устранить.
Заметим, что вообще любой заметный снаружи нестандартный «обвес» ТС — например, антикрыло на багажнике или «мухоотбойник» на капоте — при желании легко приравнивается рьяным полицейским к переоборудованию машины. С вышеописанными последствиями для автомобилиста.
Любители оживить цветовую гамму кузова личной легковушки с помощью аэрографии или художественной обклейки цветными пленками должны тоже быть начеку. Если гаишнику покажется, что площадь обклеенной или перекрашенной поверхности кузова превышает половину, перед водителем замаячит ст. 19.22 КоАП — «нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов». Штраф по ней не особо большой — 1000—2000 рублей. Но при этом возникнет дилемма. Придется либо ехать в ГАИ и вносить изменения в ПТС автомобиля — об изменении его цвета кузова, либо как-то избавляться от нештатной обклейки-раскраски, либо игнорировать предписания сотрудника ГИБДД и оказаться под вышеупомянутой статьей о невыполнении законного требования сотрудника полиции.