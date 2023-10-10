Верховный Суд разрешает: как лишиться «прав» за съеденную булку с маком

Если вам дорого ваше водительское удостоверение, не ешьте никакие продукты с маком хотя бы за несколько дней до поездки за рулем автомобиля! Такой вывод можно сделать из недавнего решения Верховного Суда, рассмотревшего жалобу гражданина по имени Александр Старцев.

Последний просил исключить кондитерский мак из официального перечня наркотических веществ, действующего в России. Ранее он занимался поставкой из Новосибирска в Читу продуктов и специй, в том числе и мака. А несколько лет назад местная полиция задержала его за торговлю наркотиками — обнаружив в реализуемом им маке следы морфина и кодеина. Александр до сих пор находится в СИЗО, и ему «светит» пара десятков лет тюрьмы.

Теперь Верховный Суд фактически подтвердил, что торговец сидит за дело — продажу «дури». Из чего следует, что поедание мака в том или ином виде фактически приравнивается к употреблению наркотиков. Ведь их хотя бы малое количество присутствует в абсолютно любых маковых зернах, включая пищевые.

Гурман, разумеется, не почувствует никаких признаков опьянения после своей булочки с чаем. Но вместе с ней в его организме очутится некоторое количество предосудительных с точки зрения права веществ-опиатов. Да, их будет очень мало. Но применяемые сегодня медиками для выявления наркотиков тест-системы очень чувствительны. С их помощью «отлавливают» даже совсем слабые следы употребления всяких нехороших веществ.