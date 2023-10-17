Столичные власти ищут способ идентификации электросамокатчиков

Как сообщает «Парламентская газета», в ответ на депутатский запрос первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой с просьбой навести порядок с электросамокатчиками на дорогах в столичном Дептрансе ответили, что совместно с МВД России прорабатывают вопрос «верификации и идентификации пользователей средств индивидуальной мобильности».

Это необходимо, чтобы наладить автоматическую фотовидеофиксацию нарушений Правил владельцами электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев и прочих моноколес. Однако, по мнению депутата, этих мер все равно недостаточно, чтобы защитить пешеходов. А потому Буцкая обратилась в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность сделать самокаты шумными и ограничить их скорость на тротуарах до 5—7 км/ч.

Как это все можно реализовать, пока непонятно. Первый замглавы Минтранса Андрей Костюк в своем ответе депутату сообщил, что «инициативы являются актуальными и будут приняты во внимание при проработке предложений в проект».