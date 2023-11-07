Минтранс ужесточил правила установки камер ГИБДД

Как сообщает «Коммерсантъ», подготовлена первая редакция проекта постановления правительства, который описывает технические нюансы установки камер согласно новому закону, вступающему в силу 1 сентября 2024 года. Сейчас он проходит внутриведомственное согласование. Документ указывает, что зоны контроля комплексов, фиксирующих одни и те же виды нарушений, не могут находиться ближе километра друг к другу в населенных пунктах и не ближе пяти километров — за их пределами. Исключения возможны «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

Дорожные службы должны будут вешать камеры так, чтобы конструкции и опоры не закрывали собой дорожные знаки и светофоры. Если комплекс передвижной, за городом зона контроля может обозначаться не только знаками, но и «информационными щитами», где указаны «контролируемые условия и режимы движения». Такие щиты будут ставить на расстоянии 150—300 метров перед зоной контроля.

Региональные власти обяжут сообщать ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.