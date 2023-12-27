Общественная палата предложила упростить ПДД

Как рассказал ТАСС Александр Холодов, со стороны общественности предложения касательно ПДД «в большинстве своем» собраны. «Основные моменты правил сохранятся, но вот переписать документ простым, понятным языком, убрав из них те ошибки, которые есть — вот это как раз задача абсолютно правильная и необходимая», — пояснил зампред комиссии ОП.

По его словам, у общества есть запрос на ПДД, написанные понятным языком. Он привел в пример запрет парковаться на мостах с тремя и более полосами движения — Холодов считает, что водителям надо просто взять и запретить стоянку на мостах в принципе.

— Надо написать «нельзя» и все. Речь идет о том, что надо упростить Правила, пусть это даже где-то добавит запретов автомобилистам, — добавил член ОП.

Также Холодов отметил, что Правила должны быть четко структурированы. «Все в разных разделах и сложно воспринимается. Таким образом, есть запрос на упрощение и структурирование документа», — уточнил он. К тому же, по словам общественника, появились новые виды транспорта — например, беспилотные автомобили и СИМ, которые также нуждаются в ПДД.