ГИБДД начала собирать предложения по изменениям в ПДД

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ГИБДД, в рамках «регуляторной гильотины» в Аналитическом центре при правительстве РФ прошло заседание рабочей группы «Безопасность дорожного движения». Все началось с того, что во время ноябрьской встречи президента с членами Общественной палаты ее представитель Александр Холодов предложил переработать действующие ПДД и больше не вносить в них точечные поправки, как это обычно делалось в последние годы. Путин с ним согласился и дал соответствующие поручения правительству, которое, в свою очередь, делегировало эту работу МВД.

В ГИБДД при этом подчеркнули, что к «комплексной переработке» Правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок сотрудникам ведомства предстоит «серьезная работа». Представители МВД и Минтранса ранее отзывались об инициативе Общественной палаты скептически и призывали «не делать резких движений», ограничившись все-таки лишь точечными поправками.