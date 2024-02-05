Штраф за неподчинение инспектору ДПС может вырасти до 10 000 рублей

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановке автомобиля. А если водитель проигнорирует инспектора еще раз, его предлагают и вовсе лишать «прав».

В электронной базе Госдумы появился законопроект №542769-8, который предлагает повысить размер штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25 КоАП с нынешних 500-800 до 7000-10 000 рублей. Более того, за «повторное невыполнение законного требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства» парламентарии предлагают отбирать водительское удостоверение на срок до шести месяцев.

— В последнее время отмечается существенное снижение транспортной дисциплины водителей из-за увеличения случаев игнорирования законных требований сотрудников контролирующих органов об остановке ТС, — говорится в пояснительной записке к документу. — А штрафы за это нарушение, ввиду их незначительного размера, несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором...