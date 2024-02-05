Минтранс объяснил, кого будут считать виноватыми в ДТП с беспилотными авто

Минтранс опубликовал проект Закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах — документ впервые раскрывает, кто будет нести ответственность за ДТП с беспилотниками. Предполагается, что ездить без водителя машинам разрешат уже в 2025 году.

Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство представило третью версию закона на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения». Документ описывает условия допуска беспилотных машин на проезжую часть: в их числе, помимо прочего, обязательное наличие «бортового устройства регистрации событий» и системы, позволяющей удаленно остановить автомобиль. Ездить на автопилоте разрешат только по тем дорогам, у которых есть «цифровой двойник», и лишь с последней версией программного обеспечения беспилотника.

Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу, будет нести владелец беспилотной машины — если не докажет, что этот самый вред возник вследствие «непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Можно «перевести стрелки» и на автопроизводителя — если получится доказать, что всему виной «конструктивные особенности (недостатки) системы управления».

Если авария произошла в связи с «неосуществлением диспетчерского контроля», то ответственность ляжет на оператора системы. Если из-за некачественного техобслуживания — на дилера, проводившего инспекцию.