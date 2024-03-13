Как быть водителю, чье лицо изменилось, не совпадая с фотографией в «правах»

Как известно, водительское удостоверение выдается гражданам России сроком на 10 лет. За столь приличный период времени шофер может заметно измениться внешне: полысеть или поменять прическу, накачать губы или «подрезать» нос, отпустить бороду или изрядно потолстеть. Нужно ли при этом менять «права», чтобы инспекторы ГИБДД не усомнились в ходе идентификации личности, сравнивая живого человека с фотоснимком на документе?

Сегодня пластическая хирургия стала делом вполне обыденным, а потому внешность человека может измениться до неузнаваемости. Скажем больше: некоторые индивидуумы даже меняют пол. Однако ни ожирение, ни худоба, ни обилие волосяного покрова на голове или его отсутствие не могут заставить водителя в срочном порядке бежать за заменой шоферской «корочки».

Даже при неожиданном ухудшении зрения и появлении очков в повседневной жизни, документ меняется, как и в любом из вышеперечисленных случаев, лишь по собственному желанию автомобилиста.

Кстати, заменить «права» можно на любом сроке действия, и делать это закон позволяет неограниченное количество раз. Мало ли, кому-то не понравилась фотография на «карточке», а кто-то принципиально захотел запечатлеть себя любимого с новыми косичками и бородой. Вот только за выдачу обновленного «пластика» каждый божий раз придется платить государству пошлину, занимать очередь в ГАИ или «биться» с глюками портала Госуслуг.

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Тем, кого подобная перспектива не радует, придется доказывать придорожным полицейским, что за рулем именно вы. Не зря же ведь правоохранители иногда требуют у водителей предъявить удостоверяющий личность паспорт. Хотя стражи порядка в ходе службы и проходят специальное обучение, в том числе признакам, способствующим опознавать граждан по целому ряду визуальных черт.

Безусловно, любой человек, кроме Бенджамина Баттона, стареет: меняется направление роста волос, появляются морщины и складки, «осаживается» взгляд, претерпевают изменения строение лба, носа, подбородка и губ. Куда хуже, если последним еще и досталась изрядная порция гиалуроновой кислоты, а на над глазами повисли ресницы, словно из мультика про корову.

Впрочем, вне зависимости от ухудшения или модернизации внешности «рулевого» сотрудники ДПС обязаны распознать в «клиенте» оригинал. Тем более, что форма глаз, как правило, с годами остается прежней. Если, конечно, вы не Майкл Джексон, а гаишник – не дилетант.