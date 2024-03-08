Как наказать сотрудника ДПС за лишние эмоции, повышенный голос и сквернословие

Чрезмерная эмоциональность, негативная тональность в разговоре, обилие ненормативной лексики – подобное поведение со стороны инспекторов ГИБДД, увы, совсем не редкость. Что же делать водителю в такой ситуации и как на законных основаниях усмирить пыл поверивших в себя стражей порядка, подскажет портал «АвтоВзгляд».

Безусловно, каждый человек время от времени испытывает стресс и перестает держать себя в руках, однако сотрудникам полиции подобные вольности закон не позволяет. Устав службы гласит, что при общении с автомобилистами те же гаишники обязаны быть тактичными, спокойными и вежливыми, не допуская при этом споров, пререканий и каких-либо действий, которые могут оскорбить честь и достоинство граждан.

Более того: инспекторы в ходе беседы с «рулевым» должны обращаться к последнему строго на «Вы». Но, как известно, частенько люди в погонах не только «тыкают», но еще и изрядно повышают голос, а просьбы превращают в требования, сдабривая диалог могучим русским словцом. И плевать они хотели на административный регламент МВД, а вместе с ним и на «Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ», которые прямо запрещают «гайцам» терять самообладание, проявлять грубость и презрительное отношение, использовать нецензурную брань и сквернословить.

Однако не стоит «обтекать» при встрече с таким придорожным полицейским. Если последний позволяет себе хамить, оскорблять и материться, то его можно и нужно привлечь к ответственности. Как минимум, дисциплинарной. О нарушениях служебных обязанностей доходчиво изложено в законе «О полиции», который рядовому водителю неведом, но права сослаться на его содержание совсем не отменяет.

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Достаточно позвонить по телефону горячей линии ГИБДД, либо обратиться напрямую к руководству подразделения, в котором числятся «хабалистые» гаишники. Жалобу рассмотрят, проведут соответствующую проверку и примут меры. Чаще всего в подобных ситуациях экипаж получает взыскания – замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии. Впоследствии «санкции» могут обернуться для хамов в форме лишением премий, переводом на нижестоящую должность и даже увольнением из органов.

Дополнительным инструментом борьбы с такими «правоохранителями» являются структуры общественного контроля – благо организаций, направленных на борьбу с незаконными действиями представителей МВД в России предостаточно. В их числе: «Ассоциация адвокатов России за права человека», «Московское бюро по правам человека», «Общественный антикоррупционный комитет», «Общероссийский народный фронт», «Стоп коррупция» и другие.

При поддержке общественников полицейские могут понести не только дисциплинарную, но и самую, что ни на есть административную ответственность. К примеру, суд за унижение чести и достоинства водителя имеет право оштрафовать блюстителей якобы правопорядка на 30-50 тысяч рублей, о чем русским по белому написано в п.1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».