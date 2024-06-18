Госдума поддержала законопроект об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях — те, что подразумевают увеличение срока обжалования штрафов ГИБДД с нынешних 10 суток до 10 дней. А вот делать послабления для любителей тонировки стекол законотворцы сочли преждевременным.

У водителей будет десять дней, а не десять суток

Как сообщает «Коммерсант», профильный комитет Госдумы поддержал проект поправок в статью 30.3 КоАП РФ, подразумевающих перенос последнего дня для обжалования штрафа, если он выпадает на выходной, на следующий за ним будний день. Сегодня водитель может оспорить постановление в течение десяти суток со дня получения копии, что, по мнению авторов законопроекта, несправедливо. Корректировка формулировки «десять суток» на «десять дней» даст автомобилисту чуть больше времени.

Но если эта инициатива получила одобрение, то другой законопроект — опять же, партии ЛДПР — был отклонен. Парламентарии предлагали смягчить требования в отношении тонировки: снизить минимальную светопропускаемость боковых стекол с нынешних 70 до 35% — чтобы защитить от солнца и потенциально аварийных ситуаций водителей в южных регионах. Однако профильный комитет с доводами не согласился, подчеркнув, что подобные изменения из-за ухудшения обзорности, напротив, приведут к росту ДТП.