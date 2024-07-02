Законопроект одобрен: за скрытый номер водителя будут штрафовать и лишать «прав»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству выступил в поддержку идеи лишения водительского удостоверения за управление транспортным средством со скрытыми государственными номерами.

— По мнению комитета, представленные изменения в КоАП РФ положительно повлияют на обеспечение безопасности дорожного движения, в связи с чем концепция законопроекта поддерживается, — гласит отзыв комитета на внесенный на рассмотрение депутатов еще в мае законопроект.

Сейчас ч. 2 ст. 12.2 КоАП за управление транспортом без номеров или оборудованным устройством, позволяющим скрыть номер предусматривает штраф в размере 5000 руб. или лишение «прав» на срок до трех месяцев. Законотворцы предлагают выделить управление транспортным средством со скрытыми номерами в отдельный пункт и прописать более суровое наказание.

Если поправки будут приняты, нарушение обернется для автомобилиста лишением права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройства для скрытия номеров и лишением ВУ на срок до 1,5 года в случае повторного управления транспортным средством без государственных регистрационных знаков. При этом вовсе не обязательно использовать устройства для скрытия номеров — достаточно будет факта их наличия на автомобиле, чтобы оказаться наказанным.