Скидку на штраф за неоплаченную парковку одобрили в Госдуме

В России могут ввести 50-процентную скидку на штрафы за неоплаченную парковку при условии, что водители будут своевременно вносить деньги. Согласно закопроекту, на это выделят 20 дней, отсчет которых начнется с момента появления соответствующего постановления. Планируется, что в итоге судьбу скидки будут решать власти регионов.

Принципиальной разницы между нарушениями Правил дорожного движения и неоплатой парковки нет, уточняется в пояснительной записке к документу. Сейчас 50-процентная скидка на штраф работает, если стоять в зоне действия запрещающих знаков, но при нарушении правил платной парковки ничего подобного не предусмотрено, сообщает «Коммерсантъ».

В правительстве поддержали законопроект о введение скидки, но отметили, что его нужно доработать. Сейчас документ затрагивает только одно правонарушение, не отвечая принципу системности. Кроме того, не соответствует принципу равенства перед законом отдельное право регионов вводить скидку.

На данный момент размер штрафа за неоплаченную парковку является одним из самых больших в КоАП. В столице это обходится в 5 тыс. рублей, в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге — в 3 тыс. рублей. Еще в ряде российских город сумма денежного наказания составляет от 1 до 2,5 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Подмосковье появятся платные парковки. Они заработают с 1 ноября.