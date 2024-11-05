Российских водителей будут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

Минтранс планирует расширить список оснований для установки камер на железнодорожных переездах. Комплексы фото- и видеофиксации в приоритетном порядке появятся в тех местах, где зафиксировано хотя бы одно ДТП за год, то же самое коснется нерегулируемых пересечений с железной дорогой. Это локации, на которых нет шлагбаумов и дежурных.

Согласно подсчетам Минтранса, в течение шести лет затраты на такие нововведения превысят 3 млрд руб. Устанавливать и обслуживать новое оборудование будут железнодорожники. Проект соответствующего постановления опубликован на Федеральном портал проектов и нормативных актов. Там прописаны правила монтажа и применения автоматических камер на переездах, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас камеры на переездах устанавливают, если там случилось больше двух аварий за три года. Подразумеваются случаи с гибелью людей или ранением более пяти человек. На сегодняшний день за нарушения на переездах максимальный размер штрафа для водителей составляет 5 тыс. рублей.

Напомним, ранее Генпрокуратура предложила установить на железнодорожных переездах больше камер. Они должны снизить аварийность.