Российских водителей будут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

Согласно подсчетам Минтранса, в течение шести лет затраты на такие нововведения превысят 3 млрд руб. Устанавливать и обслуживать новое оборудование будут железнодорожники. Проект соответствующего постановления опубликован на Федеральном портал проектов и нормативных актов. Там прописаны правила монтажа и применения автоматических камер на переездах, сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас камеры на переездах устанавливают, если там случилось больше двух аварий за три года. Подразумеваются случаи с гибелью людей или ранением более пяти человек. На сегодняшний день за нарушения на переездах максимальный размер штрафа для водителей составляет 5 тыс. рублей.
Напомним, ранее Генпрокуратура предложила установить на железнодорожных переездах больше камер. Они должны снизить аварийность.