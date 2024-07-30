КамАЗ против поезда под Волгоградом: почему в самом деле произошло страшное ДТП

Попытка шофера КамАЗа 29 июля «проскочить» через железнодорожный переезд на красный свет привела к грандиозной аварии. В чем причины этого ДТП, помимо человеческого фактора? Как избежать подобных инцидентов в будущем? Портал «АвтоВзгляд» разобрался.

Страшным столкновением с пассажирским поездом Казань-Адлер обернулась днем 29 июля попытка водителя КамАЗа, загруженного песком, преодолеть железнодорожный переезд на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Несмотря на экстренное торможение, электровоз, ехавший со скоростью 65 км/час, врезался в грузовик и протащил его по путям многие десятки метров. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, отдельные — перевернулись.

Из более чем 810 (по другим данным — свыше 950) пассажиров поезда пострадали 142, не менее 52 госпитализированы. Попал в больницу и водитель грузовика. По предварительным данным регионального управления МВД, он и стал виновником аварии, поскольку попытался «проскочить» на красный сигнал светофора. По счастливой случайности в момент аварии и в дальнейшем, на момент публикации этого материала, никто из пострадавших не погиб.

Фото: Global Look Press

Выходит, что человеческий фактор мог привести в этой ситуации к большой трагедии, и никаких возможностей предупредить подобное в дальнейшем нет? Эксперты в беседе с порталом «АвтоВзгляд» указали на необходимость системного подхода в профилактике аварий, аналогичных произошедшей на переезде в Волгоградской области. И основное внимание, по их мнению, следует уделить техническим аспектам.

Как заметил член общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов, переезд, на котором грузовик столкнулся с пассажирским составом, не оборудован шлагбаумами и запорными устройствами. Единственным источником запрещающего сигнала для предполагаемого виновника аварии — водителя автомашины — был обычный светофор. Хотя, по всей видимости, он был исправен, и шофер «КамАЗа» обязан был среагировать на красный свет, такой запрещающий сигнал — не самая надежная гарантия.

Эксперт уверен, что ради предупреждения аварий с многочисленными жертвами (которыми вполне может обернуться схождение с рельсов пассажирского поезда) железнодорожные переезды следует оборудовать шлагбаумами и запирающими устройствами.

Фото: Global Look Press

Действительно, хотя закон не обязывает обеспечивать все переезды такими приспособлениями, такая норма нужна, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его мнению, это позволит свести к минимуму влияние человеческого фактора, который сыграл свою печальную роль в аварии 29 июля.

Ведь водители габаритных автомашин, занимающихся грузовыми перевозками, работают порой на износ, отмечают собеседники портала «АвтоВзгляд». Их заработок напрямую зависит от количества и объемов выполненных заказов. Отсюда — постоянные переработки, хроническая усталость. В рейс они зачастую выходят, не успев толком отдохнуть. Что не мешает им на дороге развивать огромные скорости. В условиях летней жары, да еще и с явным перегрузом, такой водитель становится источником постоянной опасности.

Состояние водителя в этой ситуации — это отдельная проблема, соглашается Шкуматов. «Сильная жара в регионе, грузовик без кондиционера, водители весь день ездят в стальной коробке при температуре пятьдесят градусов. Даже если на переезде сработал звуковой сигнал, переутомленный водитель мог его просто не услышать», — предположил наш собеседник.