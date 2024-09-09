Генпрокуратура предложила установить на железнодорожных переездах больше камер

В Генпрокуратуре считают, что уменьшить количество ДТП на железнодорожных переездах помогут дополнительные комплексы фото- и видеофиксации. Кроме того, предлагается увеличить число шлагбаумов и барьеров, а при ожидании поездов исключить продолжительные перекрытия путей.

Генпрокуратура обсуждает меры по снижению аварийности с представителями Госдумы, МВД, Минтранса, Счетной палаты, правительств Москвы и области, а также с РЖД, сообщает «Коммерсантъ». В надзорном ведомстве считают, что нужно включить в практическую часть экзамена на получение водительских прав маршруты с железнодорожными переездами. Это поможет оценить навыки их пересечения у будущих водителей.

За семь месяцев 2024 года количество ДТП на железнодорожных переездах выросло на 9,8%, число погибших — на 15,8%, согласно данным ГИБДД. По мнению экспертов, власти должны строить больше путепроводов над железной дорогой. Более 30 одноуровневых пересечений с ней уже готов ликвидировать Росавтодор, однако необходимы денежные вливания из федерального бюджета.

Правила установки камер на переездах были сформулированы четыре года назад в соответствующем постановлении правительства. Минтранс готовит поправки к документу, чтобы расширить юридические основания для монтажа комплексов фото- и видеофиксации.

Вероятно, новые камеры на железнодорожных переездах, автоматические ограждения и шлагбаумы в том числе появятся в тех местах, где пока нет подобного оборудования.

Сейчас на балансе РЖД числится 10,1 тыс. переездов, 7,9 тыс. из них — регулируемые. Там есть шлагбаумы, барьеры, звуковая сигнализация и светофоры. В прошлом году на 15 переездах установили шлагбаумы, в 2024-м планируют заменить ограждения на 103 переездах.