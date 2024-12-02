В России предложили включить ПДД в школьную программу

Как сообщают «Известия», представители НАС подготовили соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно документу, ПДД нужно включить в школьный курс «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5-11 классах. Это подразумевает подготовку специальных учебных пособий. И в итоге уже через несколько лет в стране может появиться поколение, которое знает Правила дорожного движения с детства.
Кроме того, в НАС считают, что будущим водителям нужно разрешить самоподготовку к теоретическим экзаменам по ПДД. В этом случае финансовая нагрузка на кандидатов в водители станет ниже. Плюс правозащитники призывают разрешить работу индивидуальным автоинструкторам и ввести критерии успешности работы автошкол.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России намерены увеличить штрафы за нарушения ПДД.