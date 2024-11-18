В России намерены увеличить штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года

С начала следующего года в нашей стране могут вырасти штрафы для автомобилистов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Проект соответствующих поправок оценят на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Например, штраф за непристегнутый ремень может увеличиться с 1000 до 1500 рублей, за езду в состоянии алкогольного опьянения — с 30 до 45 тыс. рублей.

Новые поправки в КоАП затрагивают не только увеличение штрафов, но и возможность их оплаты со скидкой. Пока за большую часть нарушений ПДД водитель может заплатить только половину, если сделает это в течение 20 дней. Если нововведения одобрят, придется выложить уже три четверти необходимой суммы, однако срок льготной оплаты при этом вырастет до 30 дней, сообщают «Ведомости».

Даже если штрафы вырастут, Россия все равно останется на общемировом уровне по этому параметру. У нас они не повышались с 2013 года. Наказание рублем прежде всего планируют ужесточить по самым популярным нарушениям. В том числе это превышение скорости на 20-40 км/ч. Международный опыт говорит, что на сознательное решение о нарушении ПДД влияют два момента: величина ответственности и неотвратимость наказания. Последнее уже обеспечивают комплексы фото- и видеофиксации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как и зачем дорожные камеры будут «подмигивать» нарушителям ПДД.