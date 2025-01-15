В Госдуме предложили в 6 раз поднять штрафы для водителей тихоходов

С 1 января многие штрафы за нарушения ПДД выросли в среднем в 1,5 раза, но в нижней палате парламента сочли, что этого недостаточно и подготовили очередной законопроект. На сей раз хотят ужесточить наказание рублем для тех, кто управляет так называемым тихоходным транспортным средством — автомобилем с максимальной скоростью 30 км/ч. Согласно соответствующему документу, водителям придется платить больше при отсутствии специальной наклейки.

Существенно поднять штрафы для водителей тихоходов предложил депутат ЛДПР Иван Сухарев, сообщается в телеграм-канале фракции. По словам парламентария, тихоходный транспорт часто становится причиной крупных аварий. Кроме того, пытаясь обогнать его, другие водители часто получают несправедливые штрафы, отметил Сухарев. Он считает, что наличие опознавательного знака решило бы перечисленные проблемы.

Сухарев уверен, что автомобилисты на тихоходах частенько не помечают свой транспорт для других участников движения, поскольку размер действующего штрафа за отсуствие нужной наклейки составляет всего 500 рублей. А если он вырастет до 3000 рублей, это заставит задуматься потенциальных и реальных нарушителей. По мнению депутата, «нерадивые водители должны платить рублем за собственную безответственность».

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