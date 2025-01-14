В России первый раз применили уголовную статью за выезд на «встречку»

Согласно действующим законам, в России при выезде на встречную полосу там, где это запрещено, предусмотрено административное наказание. Однако в этот раз дело дошло до «уголовки». Суд впервые вынес приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Обвинение предъявили по статье, предусматривающей ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта и совершенные из хулиганских побуждений. Максимальным наказанием является лишение свободы до двух лет.

Как сообщает Госавтоинспекция Дагестана, инцидент произошел в Каспийске в конце 2023-го. Местный 18-летний житель выехал на «встречку», сидя за рулем Porsche Cayenne. Уточняется, что это было сделано специально, несмотря на опасность такого маневра для других участников движения. Водитель «Кайенна» снял видеоролик о случившемся и опубликовал его в соцсетях. Позже стало известно, что автомобилиста многократно штрафовали за нарушения ПДД.

В результате было выдвинуто обвинение по статье 267.1 УК РФ, но водитель Cayenne отделался штрафом в размере 180 тыс. рублей. Местный суд принял во внимание смягчающие обстоятельства.

Напомним, за выезд на встречную полосу административное наказание определяется статьей 12.15 КоАП. Она предусматривает лишение «прав» на полгода или штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, в каком возрасте российские автомобилисты получают меньше всего штрафов ГИБДД.