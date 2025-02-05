В НАС предложили узаконить штрафы за нарушения ПДД с беспилотников

В НАС (Национальный автомобильный союз) выдвинули идею использовать беспилотники наряду с дорожными камерами или вместо них, чтобы штрафовать автомобилистов, нарушающих ПДД (Правила дорожного движения). В том числе дроны помогут наказывать водителей рублем, работая в автономном режиме.

Вице-президент НАС Антон Шапарин пояснил «Газете.Ru», что видеозаписи, полученные с помощью беспилотников, позволят лишать «прав» водителей, незаконно выезжающих на встречную полосу. Именно из-за таких нарушений происходит большое количество ДТП, и почти всегда это приводит к фатальным последствиям, подчеркнул Шапарин. Он и его коллеги предлагают изменить законодательство так, чтобы при первом выезде на «встречку» выписывали штраф, а при втором соответствующая запись с дрона автоматом уходила в суд для рассмотрения вопроса о лишении «прав».

Сотрудники ГИБДД уже используют беспилотники, чтобы отслеживать дорожную обстановку и обнаруживать потенциальных нарушителей. Целесообразно организовать единый федеральный резерв инспекторов с дронами, заявил Шапарин. Он считает, что сотрудники с таким оборудованием помогут сократить количество нарушений ПДД в регионах, где не хватает обычных дорожных камер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что МВД заставит платить штрафы за «глухую» тонировку всех водителей.