МВД заставит платить штрафы за «глухую» тонировку всех водителей

В ряде случаев автомобилисты из Грузии и Армении, Абхазии и Южной Осетии могут разъезжать по российским дорогам и не ставить машины на учет в ГИБДД до полугода. Такие водители имеют право не подчиняться техрегламенту, где прописаны требования к тонировке стекол. Но новвоведения в КоАП должны исправить ситуацию.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД опубликовало проект изменений в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Казалось бы, сугубо техническая поправка позволит устранить важный законодательный пробел. А пока иностранцы могут ввозить автомобили на территорию Таможенного союза по временной схеме, избегая ответственности за определенный тип нарушений ПДД.

Согласно статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2023 год, в случае 15% аварий с автомобилями, имевшими технические неисправности, в том числе была выявлена чрезмерная тонировка стекол. В 2022-м речь шла о 13%, в 2021-м — о 12,4%.

Напомним, светопропускание ветрового и передних боковых стекол автомобиля должно составлять не менее 70%. За превышение установленных норм тонировки предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России хотели разрешить глубокую тонировку передних стекол автомобиля. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.