Стало известно, когда в России узаконят движение беспилотных машин

Документ, в котором будут прописаны правила движения автономных автомобилей по отечественным дорогам, может появиться на свет уже в этом году. Детали пока обсуждаются с бизнес-сообществом, которое занимается созданием высокоавтоматизированных транспортных средств. Сейчас идет наработка технологических решений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта страны Андрея Никитина. Он обозначил сроки появления первых прикидок по законопроекту для беспилотников в рамках общения с журналистами. По словам г-на Никитина, документ вынесут в публичную плоскость, когда коллеги из бизнеса до конца определятся с технологиями.

Ранее представитель ведомства заявлял, что в ближайшей перспективе в России запустят автономные перевозки грузов по ЦКАД. А пока идет тестирование цифрового двойника магистрали.

Напомним, что автономные большегрузы впервые в нашей стране поехали по трассе М11 «Нева» в 2023 году. Их запустили в рамках экспериментального правового режима. Позже его расширили на М12 «Восток» и ЦКАД. Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал число аварий с беспилотными автомобилями в России.