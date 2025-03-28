Стало известно, когда в России узаконят движение беспилотных машин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта страны Андрея Никитина. Он обозначил сроки появления первых прикидок по законопроекту для беспилотников в рамках общения с журналистами. По словам г-на Никитина, документ вынесут в публичную плоскость, когда коллеги из бизнеса до конца определятся с технологиями.
Ранее представитель ведомства заявлял, что в ближайшей перспективе в России запустят автономные перевозки грузов по ЦКАД. А пока идет тестирование цифрового двойника магистрали.
Напомним, что автономные большегрузы впервые в нашей стране поехали по трассе М11 «Нева» в 2023 году. Их запустили в рамках экспериментального правового режима. Позже его расширили на М12 «Восток» и ЦКАД. Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал число аварий с беспилотными автомобилями в России.