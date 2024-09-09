Машины без водителя за рулем впервые проедут по дорогам России

Речь идет о запуске движения беспилотных грузовиков в новом режиме в сентябре 2024 года. Некоторые из них уже ездят по трассе М-11 «Нева». До 2026 года масштаб эксперимента хотят расширить на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД, соответствующее решение подписал премьер Михаил Мишустин.

Человек будет контролировать беспилотный автомобиль с пассажирского кресла

На сегодняшний день грузовые беспилотники с водителем за рулем проехали свыше трех миллионов километров и перевезли более 330 тысяч кубометров груза. До конца года по трассе будут курсировать 43 автомобиля, сейчас их 22, а начинался проект с трех, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Он выступил на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week — 2024.

23 сентября в Москве в рамках второго международного форума «Цифровая транспортация» запустят движение этих же беспилотников, но водителя посадят на пассажирское сидение, отметил Баканов.

В августе 2024 года правительство одобрило для ЦКАД и трассы М-12 «Восток» экспериментальный правовой режим, что позволяет реализовать на них перевозку грузов беспилотными автомобилями.