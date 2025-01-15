Летающий российский автомобиль ИФ-9 протестируют в воздухе

На сайте ДКБ «Филатов» сообщается, что новый летающий российский автомобиль ИФ-9 оснащен двухместной кабиной-капсулой. Предусмотрена система спасения пассажиров, как в военных самолетах. При необходимости внешнее остекление откидывается, а капсула вылетает вверх с помощью пиропатронов. Безопасно снизиться помогут парашюты и встроенная технология гашения скорости. По словам разработчиков, она способна эффективно работать даже на малых высотах.
Кроме того, ИФ-9 можно использовать в качестве обычной машины. Водитель либо управляет сам, либо доверяет управление автопилоту. За счет лидаров и других датчиков новинка способна ехать по дороге, подниматься в воздух и лететь в беспилотном режиме.
Ранее портал «АвтоВвзгляд» писал, что проект другого российского «летающего автомобиля» пока заморозили.