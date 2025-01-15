Летающий российский автомобиль ИФ-9 протестируют в воздухе

Московское конструкторское бюро «Филатов» готовится приступить к летным испытаниям своего концепта ИФ-9, наземная часть тестов уже завершена. Новинка сочетает в себе черты автомобиля и квадрокоптера. Летающая машина получила складные винты, для которых предусмотрены специальные отсеки по бокам кузова. Двигатели винтов могут работать благодаря водородному, электрическому или гидравлическому источнику энергии.

На сайте ДКБ «Филатов» сообщается, что новый летающий российский автомобиль ИФ-9 оснащен двухместной кабиной-капсулой. Предусмотрена система спасения пассажиров, как в военных самолетах. При необходимости внешнее остекление откидывается, а капсула вылетает вверх с помощью пиропатронов. Безопасно снизиться помогут парашюты и встроенная технология гашения скорости. По словам разработчиков, она способна эффективно работать даже на малых высотах.

Кроме того, ИФ-9 можно использовать в качестве обычной машины. Водитель либо управляет сам, либо доверяет управление автопилоту. За счет лидаров и других датчиков новинка способна ехать по дороге, подниматься в воздух и лететь в беспилотном режиме.

Ранее портал «АвтоВвзгляд» писал, что проект другого российского «летающего автомобиля» пока заморозили.