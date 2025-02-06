Названо количество аварий с беспилотными автомобилями в России

В нашей стране беспилотные автомобили поучаствовали в авариях 36 раз с момента начала их тестирования на дорогах в 2022 году. И только два из этих ДТП случилось непосредственно из-за автономных машин, пассажиры при этом не пострадали.

Автономные машины тестируют у нас уже несколько лет

Уточняется, что 26 аварий от общего числа случились, когда беспилотники ехали под контролем электроники. В остальных случаях за рулем сидели люди-тестировщики, пишет РБК, ссылаясь на письмо министра экономического развития Максима Решетникова главе правительства Михаилу Мишустину.

С весны 2022-го экспериментальные роботакси совершили более 92 тыс. поездок в России. В основном это происходило на территории «Сириуса». Также автономные автомобили ездили по столичному району Ясенево и городу Иннополису в Татарстане.

Автомобили-беспилотники тестируют в РФ в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). Официально он завершился осенью прошлого года, но ожидается продление до 2028-го. Кроме того, должны быть поправки, позволяющие расширить географию испытаний. Плюс в ближайшем будущем имеет все шансы стартовать официальная сертификация автономного транспорта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что более 80% автомобилей в России могут стать беспилотными.