В России может появиться дорожный знак «Начало новых полос»

В нашей стране может появиться дорожный знак, который будет обозначать, где начинается новая полоса, и показывать правильное направление движения по ней. Такая табличка сможет заменить два раздельных существующих указателя.

Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя экспертного центра Probok.Net Александра Шумского. По его мнению, новый знак будет интуитивно понятным для российских водителей. Пока они ориентируются на указатели, отмечающие появление нового ряда и направление движения по полосам.

В Минтрасе отметили, что готовы проработать целесообразность введения нового знака вместе с соответствующими органами исполнительной власти. Это произойдет в рамках подготовки очередных нововведений в ПДД. Запрос о необходимости появления знака «Начало новых полос» поступил в ведомство от депутата Госдумы Ярослава Нилова.