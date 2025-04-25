Московская ГИБДД ушла в долгий рейд против незаконной тонировки машин

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы, активные мероприятия по отлову автовладельцев с незаконной тонировкой будут проходить в столице с 25 апреля по 12 мая. Мероприятия направлены на выявление автомобилей, «затененность» стекол которых не соответствует ГОСТу 33997-2016 «Колесные транспортные средства, Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

Напомним, что согласно актуальным техническим требованиям к транспортным средствам, светопроницаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. При этом ограничений к затемнению заднего и задних боковых стекол авто нет. А вот так называемую зеркальную тонировку использовать категорически запрещено на любом из окон.

Сумма штрафа за эксплуатацию ТС, нарушающего закон — 500 рублей. Однако при повторном нарушении водителю грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или ареста на срок до 15 суток. При этом если снять пленку в присутствии инспектора ДПС на месте остановки, то можно отделаться только предупреждением.