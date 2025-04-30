Столичная ГИБДД выписала иностранным водителям штрафов на 3,1 млн рублей

Специальное мероприятие было направлено на обеспечение соблюдения ПДД водителями транспортных средств, зарегистрированных за рубежом. Ведомство напомнило, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могут проверить наличие взысканий через официальный сайт Госавтоинспекции.

Крупномасштабный рейд проводился с 25 по 29 апреля

За весь пятидневный профилактический рейд сотрудники столичной Госавтоинспекции составили более 2,6 тысяч административных протоколов в отношении водителей автомобилей с иностранными номерами, сообщили в официальном телеграмм-канале ведомства. Общая сумма наложенных штрафов превысила 3 миллиона рублей.

Подобные профилактические мероприятия стали регулярной практикой в рамках обеспечения безопасности на столичных дорогах. В ГИБДД подчеркивают, что рейды по отлову нарушителей будут продолжаться и в будущем.