Столичная ГИБДД выписала иностранным водителям штрафов на 3,1 млн рублей

За весь пятидневный профилактический рейд сотрудники столичной Госавтоинспекции составили более 2,6 тысяч административных протоколов в отношении водителей автомобилей с иностранными номерами, сообщили в официальном телеграмм-канале ведомства. Общая сумма наложенных штрафов превысила 3 миллиона рублей.
Подобные профилактические мероприятия стали регулярной практикой в рамках обеспечения безопасности на столичных дорогах. В ГИБДД подчеркивают, что рейды по отлову нарушителей будут продолжаться и в будущем.