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Виновников ДТП могут начать лишать «прав» за отказ возмещения ущерба

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий лишение водительских «прав», если виновник ДТП уклоняется от компенсации нанесенного вреда после аварии. Инициатива направлена на борьбу с должниками, которые игнорируют судебные решения.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Виновников ДТП могут начать лишать «прав» за отказ возмещения ущерба

Как сообщает «Российская газета», автор законопроекта, депутат от партии «Новые Люди», зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева, отмечает, что действующее законодательство не позволяет эффективно взыскать ущерб с виновников аварий. Она отметила, что сейчас запрет на управление транспортным средством применяется к некоторым видам задолженностей — таким, как алименты или возмещение вреда от преступления — однако штрафы за ДТП в этот список не включены.

Особенно остро проблема распространена среди мигрантов и социально незащищенных граждан, которые часто не имеют официальных доходов или имущества, а автомобили оформляют на третьих лиц. При этом подчеркивается, что предлагаемые изменения затронут только тех, чья задолженность по ущербу превышает 100 тысяч рублей, что исключит чрезмерное давление на водителей с небольшой суммой долга.

В качестве проблемы также обозначен и сознательный отказ нарушителей от покупки полиса ОСАГО, ведь это фактически оставляет потерпевших без компенсации.

Авторы инициативы подчеркивают, что новая мера может повысить ответственность водителей и сократить число случаев уклонения от выплат. Но даже если инициатива будет принята, останется множество вопросов о ее эффективности и следующей из этого судебной практики.

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