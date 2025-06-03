Мотоциклистам могут разрешить выезжать на выделенные полосы

С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Соответствующее обращение направлено в МВД РФ для рассмотрения. Речь идет о внесении изменений в пункт 18.2 ПДД, который сейчас запрещает водителям мотоциклов категорий А и А1 использовать полосы для общественного транспорта.

Представили НАС в официальном телеграм-канале союза объяснили, что такая мера поможет сократить количество ДТП с участием двухколесных транспортных средств, особенно в крупных городах.

В письме на имя главы МВД Владимира Колокольца подчеркивается, что аварийность с участием мотоциклов продолжает расти. Одной из основных причин столкновений обозначается сужение дорог из-за переразметки, что крайне актуально, например, в Москве. И разрешение движения по выделенным полосам может стать одним из способов снижения рисков для мотолюбителей.

Выделенные полосы большую часть времени загружены незначительно, поэтому их открытие для такого малогабаритного и относительно редкого транспорта не создаст помех для автобусов, троллейбусов и такси. Эта мера также поможет байкерам держаться подальше от плотного потока машин. В НАС уверены, что изменение правил позволит сделать передвижение мотоциклистов более безопасным и удобным.