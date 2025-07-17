Госдума одобрила законопроект о бесплатном проезде силовиков по платным дорогам

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий водителям транспортных средств Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, ФСБ и других силовых ведомств не рассчитываться за проезд по платным трассам. Документ вносит изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

Как уточняет РИА Новости, право на бесплатный проезд получат транспортные средства следующих структур: Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, ФСБ России, органы внутренних дел, Следственный комитет РФ, органы государственной охраны, Главное управление специальных программ президента РФ, органы прокуратуры РФ и государственная фельдъегерская служба РФ.

Первоначальная версия законопроекта предусматривала предоставление такого права только для Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил РФ. Однако комитет Госдумы по транспорту доработал документ ко второму чтению, расширив список ведомств.

Авторы инициативы подчеркивают, что своевременное прибытие транспортных средств правоохранительных органов является ключевым фактором для пресечения преступлений. Быстрое реагирование позволит повысить эффективность работы силовых ведомств в условиях, когда каждая минута может иметь значение.

В настоящее время аналогичным правом на бесплатный проезд уже обладают некоторые оперативные службы. К ним относятся полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, военная автомобильная инспекция и аварийно-спасательные службы.